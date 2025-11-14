ХРОНИКА:
ПРОФЕСОР РАДМИЛО ПЕШИЋ: ЛИТИЈУМ МОЖЕ ДА САЧЕКА. ВОДА НЕ МОЖЕ. РУДАРЕЊЕ У ЈАДРУ УГРОЖАВА ОНО ШТО ЗАЈЕДНИЦУ ДРЖИ У ЖИВОТУ - ВОДУ, ЗЕМЉУ И БУДУЋНОСТ
ДОНАЛД ТРАМП: ВЕОМА САМ ЉУТ ЗБОГ НАПАДА НА ПУТИНОВУ РЕЗИДЕНЦИЈУ. ЈЕДНО ЈЕ БИТИ УВРЕЂЕН, ЈЕР СУ УВРЕЂЕНИ, А ДРУГО ЈЕ НАПАСТИ ЊЕГОВУ КУЋУ. ЗАУСТАВИО САМ ИСПОРУКУ ДАЛЕКОМЕТНИХ „ТОМАХАВКА“ УКРАЈИНИ
ДУШАН РАДОСАВЉЕВИЋ (МОНАРХИСТИ): НЕДОПУСТИВО ЈЕ ВУЧИЋЕВО НЕЗНАЊЕ О КРАЉУ АЛЕКСАНДРУ КАРАЂОРЂЕВИЋУ. УКОЛИКО ЖЕЛИ ДА ГОВОРИ О КРАЉУ, ТРЕБА НАЈПРЕ ДА СЕ ВРАТИ ГРАДИВУ ИЗ СЕДМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ (ССП): АКТИВИСТИ СНС-А ВРЕЂАЛИ ВЕРСКА ОСЕЋАЊА МУСЛИМАНА ПЕЧЕЊЕМ ПРАСЕТА НА СТУДЕНТСКОМ ТРГУ, НОСЕЋИ ЦРВЕНЕ ФЕСОВЕ. ТРАЖИМО ХИТНУ РЕАКЦИЈУ ТУЖИЛАШТВА
РТС: ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА СУТРА У 16 ЧАСОВА
ДАРКО ГЛИШИЋ: „СТУДЕНТИ У БЛОКАДИ“ СУ ФАЛСИФИКАТОРИ, ДРАМАТИЧНО СУ УВЕЋАВАЛИ ПОТПИСЕ. ОНИ СУ СКЛОНИ ТОЈ НЕКОЈ ВРСТИ ИЗБОРНЕ КРАЂЕ - ВИ ДОЂЕТЕ ПОТПИШЕТЕ НЕКИ ПАПИРИЋ И ОНДА МИ НА ТАЈ ЈЕДАН УБАЦИМО ЈОШ ДЕСЕТ УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНИХ
СЕРГЕЈ ЛАВРОВ: КИЈЕВСКИ РЕЖИМ ИЗВЕО ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД, КОРИСТЕЋИ 91 ДРОН ДУГОГ ДОМЕТА, НА ПУТИНОВУ РЕЗИДЕНЦИЈУ У НОВГОРОДСКОЈ ОБЛАСТИ. МОСКВА ЋЕ ПРЕИСПИТАТИ ПРЕГОВАРАЧКУ ПОЗИЦИЈУ. ЗЕЛЕНСКИ ДЕМАНТУЈЕ
ТАМАРА МИЛЕНКОВИЋ КЕРКОВИЋ И АНДРЕЈ МИТИЋ: РУСКО-СРПСКИ ЦЕНТАР ТРЕБА ДА ОСТАНЕ У НИШУ, НИЈЕ НАМ ПОТРЕБНА АНТИРУСКА, НИ ПРОБРИСЕЛСКА ХИСТЕРИЈА
Н1: ЋАЦИЛЕНД ПОЛАКО ПОСТАЈЕ "БОЖИЋНО СЕОЦЕ" - ЈЕЛКЕ И УКРАСИ УМЕСТО ШАТОРА, НАШ РЕПОРТЕР СЛОБОДНО УШАО
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: ДО КРАЈА 2026. ГОТОВИ РАДОВИ НА БРЗОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ ДО ГОЛУПЦА
МИЛАН СТ. ПРОТИЋ: 15. МАРТ ЈЕ БИЛА ПРОПУШТЕНА ЗЛАТНА ШАНСА, НАРЕДНИ ИЗБОРИ БИЋЕ ЈОШ ГОРИ
НОВИ САД: ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ПОДНЕЛО ЖАЛБУ АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ ПРОТИВ РЕШЕЊА ВИШЕГ СУДА ДА „НЕМА МЕСТА ОПТУЖБИ ПРОТИВ ВЕСИЋА, ТАНАСКОВИЋ, ДИМОСКИ, СПРЕМИЋА, ГАВРИЛОВИЋ И ТОДОРОВИЋА ЗА ПАД НАДСТРЕШНИЦЕ“
понедељак, 29. децембар 2025.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Полемике > Одговор Вучићу - На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб
Полемике

Одговор Вучићу - На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб

PDF Штампа Ел. пошта
Милош Јовановић   
петак, 14. новембар 2025.

Тешко да ико више може да разуме аргументе и правдања које Александар Вучић износи поводом зграде Генералштаба коју његов режим жели да сруши и простор - који је одувек био намењен државној управи наше земље - уступи америчким инвеститорима како би, поред зграда Владе Републике Србије, Министарства спољних послова, Министарства финансија, правосудних органа и важних војних служби, изградили хотелски комплекс, спа центре и стамбене јединице.

Евентуалне грешке из прошлости никако не могу да представљају оправдање за прављење недопустивих грешака у садашњости

Помињање зграде такозваног Маршалата на Топчидеру, која је продата САД-у и на чијем месту се данас налази амбасада те земље, у потпуности је бесмислено јер наведена зграда није имала, чак ни издалека, ни приближно сличан симболички и архитектонски значај као зграда Генералштаба архитекте Николе Добровића која је утврђена за културно добро. Али све и да ствари стоје другачије, аргумент Александра Вучића не би био ништа смисленији јер евентуалне грешке из прошлости никако не могу да представљају оправдање за прављење недопустивих грешака у садашњости.

Шта тек рећи о аргументу према којем ће наши људи "уживати" у тој "туристичкој атракцији" која би се направила, осим да показује потпуно помрачење ума сваког ко такву бесмислицу изговори.

И заправо ту долазимо до суштине владавине Александра Вучића и његовог испразног а уједно национално поразног политичког наслеђа: од Генералштаба једне херојске војске и симбола отпора треба да се направи "туристичка атракција", а "Кафетерија", "Буда бар" и "Џејми Оливер" које тренутни председник такође помиње као достигнућа ваљда треба да представљају цивилизацијске замене за српски национални простор који се некада, и за самог Александра Вучића, простирао до Карлобага, Огулина, Карловца и Вировитице.

На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб. Све друго би представљало још један пораз Србије

Зато је лажни патриотизам једино о чему Александар Вучић заиста зна шта говори јер је целокупно његово политичко деловање проткано лажним патриотизмом који од Србије, ако се брзо не сконча, неће оставити ни Београдски пашалук, већ само "Београд на води", са све "Буда баром" као трајним светиоником политичке визије Александра Вучића.

За сам крај, на месту Генералштаба мора да остане Генералштаб. Све друго би представљало још један пораз Србије.

Председник НДСС

Видети још: Вучић из Париза за Пинк: Разговарао сам са Макроном о развоју нуклеарне енергије у Србији. Лажне патриоте увек продају све. За разлику од Милоша Јовановића, ми Генералштаб не продајемо већ дајемо у закуп
 

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће зграда Генералштаба бити срушена и на њеном месту саграђен хотел?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер