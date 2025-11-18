|Преносимо
Ко је пуцао на српске војнике у Копненој зони према КиМ - Озбиљан безбедносни пропуст, или још једна лоше режирана представа?!
|уторак, 18. новембар 2025.
РТС је јавио да су маскирани Албанци у Копненој зони безбедности пуцали на српске војнике. Огроман безбедносни пропуст, или још једна лоше режирана представа за јавност?
Од недеље увече режимски медији, предвођени РТС-пм, преносе „бомбастичну“ вест, додуше на основу „незваничних сазнања“, да је група маскираних Албанаца у недељу око 15 часова пуцала на припаднике Војске Србије. Напад се наводно догодио код базе „Дебела глава“ у подножју брда Шоп у Копненој зони безбедности у општини Бујановац Министарство одбране се није огласило о том инциденту, иако свакодневно издаје по неколико бизарних саопштења.
Режимски медији „знају“ и да су неидентификовани Албанци испалили 15 метака и да је том приликом „погођен пас који се налазио у непосредној близини патроле“, те да је потом наоружана група са шест џипова побегла у правцу Косова.
Како се обезбеђује линија
Чудно је да Министарство одбране и Војска Србије не дају саопштење о том „инциденту“- Ако је истина да су нападачи дошли, па потом побегли са шест џипова, поставља се логично питање како су непримећени доспели у Копнену зону безбедности, како су успели неометано да побегну, шта је радила Војска Србије, где су биле њихове патроле, пунктови, заседе и ко ће одговарати због тог пропуста?
Пензионисани официр, са великим ратним искуством, указује за „Време“ да се обезбеђење неке линије врши патролама, заседама, осматрачницама и објавницама чија се места и време функционисања одређују на основу правилне процене ситуације.
„Џипови обично долазе путем, а колона од шест џипова је нешто што је немогуће не чути и не уочити под условом да су саобраћајнице, ма какве оне биле, покривене осматрањем. У шест џипова је дошло најмање шест, а највише тридесетак људи чије присуство у зони одговорности тешко да може остати непримећено, наравно под условом да се ради како треба. Обезбеђење линије патролом се врши уређеном патролном стазом која по правилу треба да надвисује зону осматрања и сектор борбеног дејства. На линији се планирају застанци ради осматрања и благовременог уочавања потенцијалног противника или непријатеља. На уочавање се реагује на начин који је прописан елаборатом, а на напад радњама које су предвиђене борбеним правилима“, објашњава он.
Он указује да, ако се све одради како треба, не постоји могућност да се „група у шест џипова“ комплетна врати тамо одакле је дошла. „Питам се, чему вишегодишње изнуривање војника у КЗБ кад им неко на вишем нивоу командовања, а због неких ‚виших циљева‘ не дозвољава да буду војници?“.
Шта су радили дронови?
Логично се поставља и питање шта су радиле беспилотне летелице Војске Србије, разни „врапци“, „комарци“ и слични дронови којима се у Војсци и „Југоимпорту СДПР“ хвале да надгледају административну линију према Косову? Да ли служе само као експонати на приказима наоружања?
Али највише од свега забрињава ћутање Министарства одбране, под условом да је то што је објављено истина. Треба се присетити и ситуације кад је на Копаонику наводно оборен косовски дрон – око тога су се данима сви изјашњавали, али никад у јавности није показан остатак тог „обореног“ дрона.
Ако се сада сада ради о још једној лоше режираној представи за јавност, мање је важно да ли је у организацији ВБА или БИА.
(Време)